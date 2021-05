Bonus baby sitter, novità in arrivo: estesa la platea dei beneficiari (Di lunedì 10 maggio 2021) Bonus baby sitter, novità importanti in arrivo dal decreto Covid per i genitori di figli minori o disabili. Scopriamo tutte le novità. novità importanti in merito ai congedi parentali ed ai Bonus baby sitter dal decreto Covid, che è stato approvato la settimana scorsa in Senato. Ampliata la platea dei beneficiari della misura di sostegno L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 10 maggio 2021)importanti indal decreto Covid per i genitori di figli minori o disabili. Scopriamo tutte leimportanti in merito ai congedi parentali ed aidal decreto Covid, che è stato approvato la settimana scorsa in Senato. Ampliata ladeidella misura di sostegno L'articolo proviene da Consumatore.com.

