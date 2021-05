Bono Vox, il leader degli U2, compie gli anni: una vita tra musica e impegno sociale (Di lunedì 10 maggio 2021) Tra le icone della musica internazionale, un ruolo di spicco lo ha certamente Bono Vox, leader e cantante degli U2. L’artista irlandese, al secolo Paul David Hewson, è nato il 10 maggio del 1960: nella giornata di oggi compie dunque la bellezza di 61 anni. Sembra incredibile, ma il tempo passa anche per un eterno ragazzo come lui. Parliamo senza mezzi termini di una delle personalità più influenti nel mondo della musica moderna: autore della maggior parte dei testi degli U2, negli anni è stato capace di scrivere perle del calibro di One, With or Without You ed I Still Haven’t Found What I’m Looking For. Con il suo gruppo ha pubblicato un totale di 29 album, di cui 14 comprendenti soli inediti. Grazie a tale bagaglio ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 10 maggio 2021) Tra le icone dellainternazionale, un ruolo di spicco lo ha certamenteVox,e cantanteU2. L’artista irlandese, al secolo Paul David Hewson, è nato il 10 maggio del 1960: nella giornata di oggidunque la bellezza di 61. Sembra incredibile, ma il tempo passa anche per un eterno ragazzo come lui. Parliamo senza mezzi termini di una delle personalità più influenti nel mondo dellamoderna: autore della maggior parte dei testiU2, negliè stato capace di scrivere perle del calibro di One, With or Without You ed I Still Haven’t Found What I’m Looking For. Con il suo gruppo ha pubblicato un totale di 29 album, di cui 14 comprendenti soli inediti. Grazie a tale bagaglio ...

Almanacco del 10 - 05 - 2021 ore 07:30 ...dice il proverbio l'uomo Savio è costante come il sole lo sciocco È variabile come la luna facciamo tantissimi auguri ai nati di oggi allora sono nati oggi Fred Astaire Miuccia Prada da Bono Vox

Bono, buon compleanno! Tanti auguri Bono! L'artista è nato il 10 maggio 1960 a Dublino. Bono, ovvero Paul David Hewson, è nato il 10 maggio 1960 a Dublino. Soprannominato Bono Vox dagli amici, i ragazzi ribelli del quartiere in cui è cresciuto, nel 1976 entra in contatto con Larry Mullen, che vuole fondare una band. Al suo appello rispondono anche Dave Evans, che ...

Auguri a Bono Vox, rivediamo la sua intervista a "Fuego" TGCOM Auguri a Bono: il leader degli U2 festeggia oggi compie 61 anni Sir Paul David Hewson, in arte Bono, oggi compie 61 anni, 45 dei quali come leader degli U2 con i quali ha scritto alcune tra le pagine più belle della storia del rock. Il suo no ...

Auguri a Bono Vox, rivediamo la sua intervista a "Fuego" Buon compleanno a Bono, pseudonimo di Paul David Hewson, nato a Dublino il 10 maggio 1960. Il frontman degli U2 venne segnato da due tragici episodi, avvenuti durante la sua adolescenza: nel settembre ...

