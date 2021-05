Bologna, si porta via l’opera dal museo tagliando il muro con la motosega: il video del “furto” (Di lunedì 10 maggio 2021) “Ruba” l’opera d’arte staccandola dal muro con una motosega. Protagonista del gesto un collezionista, diventato in qualche modo parte dell’opera stessa. L’artista bolognese Aldo Giannotti, infatti, aveva accompagnato la sua opera con la scritta “Questo disegno può essere prelevato gratuitamente da un collezionista che si presenta con una motosega e taglia un pezzo di muro”. Inoltre il senso della mostra del Mambo, a Bologna, era proprio quello di fare azioni che nella vita comune sono vietate. video Instagram/Aldo Giannotti L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) “Ruba”d’arte staccandola dalcon una. Protagonista del gesto un collezionista, diventato in qualche modo parte delstessa. L’artista bolognese Aldo Giannotti, infatti, aveva accompagnato la sua opera con la scritta “Questo disegno può essere prelevato gratuitamente da un collezionista che si presenta con unae taglia un pezzo di”. Inoltre il senso della mostra del Mambo, a, era proprio quello di fare azioni che nella vita comune sono vietate.Instagram/Aldo Giannotti L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

