Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti di lunedì 10 maggio

(Di lunedì 10 maggio 2021) Reso noto ildell’emergenza coronavirus in, una delle regioni più colpite dall’emergenza.102021 all’insegna del monitoraggio dei dati per tenere d’occhio l’andamento della situazione epidemiologica. Di seguito ecco i numeri più importanti.si registrano 247 nuovi, 2, 235, 126 (0) ricoverati in terapia intensiva, 702 (+1) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 19.036 gli attualmente positivi. SportFace.

Zaia in diretta oggi Il bollettino covid e i dati Italia della Protezione Civile, regione per regione. I numeri su contagi, da Lombardia a Lazio, da Toscana a Sicilia, da Sardegna a Veneto. Reso noto il bollettino dell'emergenza coronavirus in Veneto, una delle regioni più colpite dall'emergenza. Lunedì 10 maggio 2021 all'insegna del monitoraggio dei dati per tenere d'occhio l'andamento della situazione epidemiologica. Dati Covid tra i piu' bassi degli ultimi mesi in Veneto, dove si registrano rispetto a ieri solo 247 nuovi contagi e 2 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. "E' un numero molto basso" ha ...