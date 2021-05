Bollettino | un lunedì di stallo per contagi e morti Effetto-riaperture | si avvicina il momento della verità

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 maggio 2021) Continua a essere sotto controllo la situazione epidemiologica dell'Italia, che è appena entrata in una settimana cruciale. Se è vero che i dati dellasciano sempre il tempo che trovano perché condizionati pesantemente dal crollo dei tamponi analizzati, i prossimi giorni saranno decisivi per capire se c'è margine di manovra per allentare ulteriormente le restrizioni e soprattutto modificare il coprifuoco. Difficilmente il governo presieduto da Mario Draghi lo abolirà già a metà maggio, però potrebbe essere prorogato alle 23 o a mezzanotte, a seconda di quello che sarà il responso che arriverà venerdì dal monitoraggio dei dati in cabina di regia. Ildi oggi,10 maggio, rilasciato dal ministeroSalute dà conto di 5.080ati, 15.063 guariti e 198 ...