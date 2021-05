Bollettino San Pio | cala ancora il numero dei ricoverati ma c’è un decesso

(Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –ildeial San Pio di Benevento. Dai 68 di ieri, si passa ai 63 di oggi. Sono sei i pazienti dimessi e tutti residenti nella provincia sannita. Purtroppo, però, c’è da registrareun: non ce l’ha fatta un residente nella provincia sannita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

occhio_notizie : Nessun nuovo decesso causato dal Covid al San Pio di Benevento. Il bollettino di oggi, domenica 9 maggio 2021
occhio_notizie : C'è un nuovo decesso causato dal Covid al San Pio di Benevento. Il bollettino di oggi, sabato 8 maggio 2021
occhio_notizie : C'è un nuovo decesso causato dal #Covid al San Pio di #Benevento. Il #bollettino di oggi, 7 maggio 2021

Oggi in Ciociaria, secondo i dati resi noti nel bollettino della Asl, si registrano 27 nuovi casi: 4 a Ceccano, 3 ad Anagni e Monte San Giovanni Campano, 2 ad Alatri. Un solo nuovo positivo nei seguenti comuni.
Benevento – Cala ancora il numero dei ricoverati al San Pio di Benevento. Dai 68 di ieri, si passa ai 63 di oggi. Sono sei i pazienti dimessi e tutti residenti nella provincia sannita. Purtroppo, però c'è un decesso.
L'ASL Taranto comunica che, alle ore 14 del 10 maggio 2021, l'ospedale "San Giuseppe Moscati" ospita 57 pazienti affetti da Covid, così distribuiti: 25 presso il reparto Malattie Infettive; 25 presso il reparto Pneumologia.