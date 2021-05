(Di lunedì 10 maggio 2021) Il Ministero della Salute,lunedì 10, ha reso noto ildella pandemia da Covid in. In attesa deldel Ministero della Salute, ecco i… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

HolySeePress : Videomessaggio del Santo Padre Francesco in occasione della presentazione del volume “Cercare e trovare la volontà… - zazoomblog : Bollettino del 10 maggio: i dati dell’epidemia di oggi in Italia - #Bollettino #maggio: #dell’epidemia - RCN_101 : Covid_19, il bollettino della Regione Calabria del 10 maggio 2021 - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #Campania: il bollettino e i numeri odierni del #10maggio #Coronavirus #COVID19 - sportface2016 : #Campania: il bollettino e i numeri odierni del #10maggio #Coronavirus #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino del

Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 29.835 ( - 1.994), il 95%...... potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nelnazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito...Sul fronte ricoveri il numero continua a restare alto: sono 1607 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali (ieri erano 1666) ...Sono 943 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 9.690 tamponi molecolari. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 54 nuovi ...