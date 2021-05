Bollettino covid | i dati di lunedì 10 maggio | 12 casi a Lecco

(Di lunedì 10 maggio 2021) Diminuiscono ancora i pazienti ricoverati nelle terapie intensive ( - 13) e nei reparti ( - 58). A fronte di 16.223 tamponi effettuati, sono 583 i nuovi positivi (per un indice pari al 3,5%). I ...

Sale invece il numero dei decessi: 198 quelli registrati dalodierno contro i 139 di ieri. L'Italia così supera le 123mila vittime: nel nostro Paese hanno perso la vita a causa del ...(aggiornamento di Alessandro Nidi)CORONAVIRUS ITALIA 10 MAGGIO/ Ministero Salute: 198 ... Andrea Crisanti , nell'analizzare la situazioneattuale: bene il numero dei morti in forte ...Finalmente, dopo un arco di mesi che sembrava doversi protrarre all’infinito, oggi sul fronte Covid nel paese, si registra un record in positivo! Era infatti dallo scorso 12 ottobre che i dati comunic ...Scende il numero di contagiati nella regione, mentre aumentano guariti ma anche i decessi: intanto, a maggio saranno disponibili 100mila dosi in più di vaccino Pfizer ...