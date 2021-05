Bollettino Coronavirus di Lunedì 10 Maggio 2021, rapporto positivi/tamponi al 3,90% (Di lunedì 10 maggio 2021) In data 10 Maggio l’incremento nazionale dei casi, con il consueto calo che segue il fine settimana, è +0,12% (ieri +0,20%) con 4.116.287 contagiati totali, 3.619.586 dimissioni/guarigioni (+15.063) e 123.031 deceduti (+198); 373.670 infezioni in corso (-10.184). Ricoverati con sintomi +7 (15.427); terapie intensive -34 (2.158) con 80 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 130.000 tamponi totali (ieri 226.006) di cui 80.975 molecolari (ieri 141.190) e 49.025 test rapidi (ieri 84.816) con 45.942 casi testati (ieri 85.848); 5.080 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 3,90% (ieri 3,66% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 11,05% (ieri 9,65% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Campania 943; Lazio 680; Sicilia 589; ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 maggio 2021) In data 10l’incremento nazionale dei casi, con il consueto calo che segue il fine settimana, è +0,12% (ieri +0,20%) con 4.116.287 contagiati totali, 3.619.586 dimissioni/guarigioni (+15.063) e 123.031 deceduti (+198); 373.670 infezioni in corso (-10.184). Ricoverati con sintomi +7 (15.427); terapie intensive -34 (2.158) con 80 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 130.000totali (ieri 226.006) di cui 80.975 molecolari (ieri 141.190) e 49.025 test rapidi (ieri 84.816) con 45.942 casi testati (ieri 85.848); 5.080(target 4.311);totali 3,90% (ieri 3,66% – target 2%);/casi testati 11,05% (ieri 9,65% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Campania 943; Lazio 680; Sicilia 589; ...

