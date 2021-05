Billie Eilish risponde alle critiche dopo le foto su Vogue | “Non mi sono venduta”

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 10 maggio 2021) La lingerie indossata su, come ci si aspettava, ha fatto schiumare il giornalismo più feroce e per questoattraverso le parole di una scrittrice. Gli scatti hanno sorpreso tutti, dal momento che la voce di My Future è solita mostrarsi con un outfit over size che non consente di individuare le sue forme. Una scelta, quella della popstar losangelina, che suona come un ceffone all’immagine stereotipata del mainstream che negli anni ci ha abituati ad individui perfetti, solari e in pace con loro stessi. A proposito di body shaming, inoltre, la stessaaveva pubblicato il brano Not My Responsibility in cui si spogliava dai suoi soliti giacconi per eliminare ogni vergogna. Mesi...