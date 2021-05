Bici e monopattini, ne possiede 1 italiano su 2 (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. - (Adnkronos) - Se è vero che attualmente la quasi totalità dell'italiani dichiara di avere almeno un'automobile in famiglia, 1 su 2 conferma di possedere anche una Bici e/o un monopattino, 'muscolari' o elettrici. Lo rileva una ricerca Bva-Doxa per l'Osservatorio 'Change Lab, Italia 2030' realizzato da Groupama Assicurazioni, prima filiale del Gruppo francese Groupama e tra i principali player del settore assicurativo in Italia, che ha voluto indagare i principali trend che entro il 2030 cambieranno le abitudini di vita degli italiani. La diffusione dei mezzi di mobilità leggera sul territorio risulta però fortemente disomogenea: si va dal 65% del nord Italia al 38% del sud e Isole, passando per un 50% del centro. Ad ogni modo, su un dato gli italiani risultano tutti pienamente d'accordo: anche in tema di mobilità, l'ambiente – guardando al 2030 – dovrà ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. - (Adnkronos) - Se è vero che attualmente la quasi totalità dell'italiani dichiara di avere almeno un'automobile in famiglia, 1 su 2 conferma di possedere anche unae/o un monopattino, 'muscolari' o elettrici. Lo rileva una ricerca Bva-Doxa per l'Osservatorio 'Change Lab, Italia 2030' realizzato da Groupama Assicurazioni, prima filiale del Gruppo francese Groupama e tra i principali player del settore assicurativo in Italia, che ha voluto indagare i principali trend che entro il 2030 cambieranno le abitudini di vita degli italiani. La diffusione dei mezzi di mobilità leggera sul territorio risulta però fortemente disomogenea: si va dal 65% del nord Italia al 38% del sud e Isole, passando per un 50% del centro. Ad ogni modo, su un dato gli italiani risultano tutti pienamente d'accordo: anche in tema di mobilità, l'ambiente – guardando al 2030 – dovrà ...

TV7Benevento : Bici e monopattini, ne possiede 1 italiano su 2...

Mobilità, effetto Covid: 1 italiano su 2 pronto a cambiare abitudini

Mobilità post covid: 1 italiano su 2 pronto a "cambiare marcia" nei prossimi 10 anni
La pandemia lascia il segno: nei prossimi 10 anni, secondo una ricerca di Groupama Assicurazioni, 1 Italiano su 2 (53%) si dice pronto a rivedere […]

