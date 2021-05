Benfica, le verità di Taarabt: “Io via dal Milan per un motivo. PSG? Era tutto fatto” (Di lunedì 10 maggio 2021) "Ho imparato dagli errori, il club mi ha aiutato molto e ho iniziato ad essere concentrato esprimendo il mio calcio: giocare al Benfica mi piace".La rivincita di Adel Taarabt. Un turbolento inizio di carriera, quasi quattro anni nel dimenticatoio, scelte sbagliate, avventure tutt'altro che positive. Poi, l'approdo al Benfica, in prima squadra, dopo l'arrivo in panchina di Bruno Lage. Diversi sono stati i temi trattati dall'esperto fantasista marocchino con cittadinanza francese, intervistato ai microfoni di Goal.com: dalla sua breve e sfortunata esperienza in Italia con la maglia del Milan, al trasferimento sfumato al Paris Saint-Germain."QPR e Milan due club che seguo, con loro si è creato un rapporto speciale. Seguo anche il Tottenham, ma non come QPR e Milan. Adesso, però, sono al ... Leggi su mediagol (Di lunedì 10 maggio 2021) "Ho imparato dagli errori, il club mi ha aiutato molto e ho iniziato ad essere concentrato esprimendo il mio calcio: giocare almi piace".La rivincita di Adel. Un turbolento inizio di carriera, quasi quattro anni nel dimenticatoio, scelte sbagliate, avventure tutt'altro che positive. Poi, l'approdo al, in prima squadra, dopo l'arrivo in panchina di Bruno Lage. Diversi sono stati i temi trattati dall'esperto fantasista marocchino con cittadinanza francese, intervistato ai microfoni di Goal.com: dalla sua breve e sfortunata esperienza in Italia con la maglia del, al trasferimento sfumato al Paris Saint-Germain."QPR edue club che seguo, con loro si è creato un rapporto speciale. Seguo anche il Tottenham, ma non come QPR e. Adesso, però, sono al ...

Advertising

PSG24hours : RT @Mediagol: Benfica, le verità di Taarabt: 'Io via dal #Milan per un motivo. #Psg? Era tutto fatto' - Mediagol : Benfica, le verità di Taarabt: 'Io via dal #Milan per un motivo. #Psg? Era tutto fatto' -

Ultime Notizie dalla rete : Benfica verità Tagliavento a Fanpage: 'Lasciar parlare gli arbitri toglierebbe molti dubbi ai tifosi' ... come un quarto di Champions League tra Benfica e Chelsea e incontri di prestigio tra nazionali, ... deve esserci la volontà di tutti gli addetti ai lavori di arrivare alla verità. E magari servirebbe ...

Emiliano Sala, sono passati due anni: 'Ho lottato per i miei sogni'. Nato per il calcio, portato via dal destino Era già stato rifiutato dal Benfica (nonostante i complimenti di Rui Costa 'ragazzi, lui ha giocato ... L'avvio della stagione 2018 - 2019 è in verità abbastanza complicato per il numero 9 argentino . ...

Benfica, le verità di Taarabt: “Io via dal Milan per un motivo. PSG? Era tutto fatto” Mediagol.it ... come un quarto di Champions League trae Chelsea e incontri di prestigio tra nazionali, ... deve esserci la volontà di tutti gli addetti ai lavori di arrivare alla. E magari servirebbe ...Era già stato rifiutato dal(nonostante i complimenti di Rui Costa 'ragazzi, lui ha giocato ... L'avvio della stagione 2018 - 2019 è inabbastanza complicato per il numero 9 argentino . ...