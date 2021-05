Benevento, offese a Mazzoleni: il ds Foggia squalificato fino al 25 maggio (Di lunedì 10 maggio 2021) All’indomani della conclusione della 35esima giornata di Serie A sono arrivati i verdetti del giudice sportivo, in vista del prossimo turno che partirà già da domani. Tra le decisioni che sono state prese ce n’è una che colpisce il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia. Al termine del match il dirigente si è avvicinato a L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 10 maggio 2021) All’indomani della conclusione della 35esima giornata di Serie A sono arrivati i verdetti del giudice sportivo, in vista del prossimo turno che partirà già da domani. Tra le decisioni che sono state prese ce n’è una che colpisce il direttore sportivo del, Pasquale. Al termine del match il dirigente si è avvicinato a L'articolo

Advertising

Cryta75 : Cioè si parla tanto di identità del #Sud e poi promossa la #Salernitana in #SerieA una marea di offese da parte dei… - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Benevento, il ds Foggia squalificato fino al 25 maggio: «Offese al Var» - mattinodinapoli : Benevento, il ds Foggia squalificato fino al 25 maggio: «Offese al Var» - TV7Benevento : CALCIO. BENEVENTO, DS FOGGIA SQUALIFICATO FINO AL 25 MAGGIO PER OFFESE AD ARBITRI... - TV7Benevento : Calcio: Benevento, ds Foggia squalificato fino al 25 maggio per offese ad arbitri... -