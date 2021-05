Benevento | Mastella | “Mosso interrogazione parlamentare | famiglia Mazzoleni ha interessi a Cagliari”

Leggi su sportface

(Di lunedì 10 maggio 2021) “Laha. Riguardo i fatti accaduti nella gara contro ilmia moglie, la senatrice Sandro Lonardo, haun’“. Così il sindaco diClemente, che ai microfoni di 1 Station Radio ha commentato quanto successo allo stadio Vigorito: “I nostri avvocati stanno lavorando per chiedere un risarcimento danni. Doveri ha commesso un grave errore, mentreè addirittura recidivo. E’ una coincidenza che avesse già favorito i sardi a discapito nostro? Tutta Italia è dalla nostra parte. E’ un danno per la società e per l’intera citta, non c’è stata neppure un’ammissione di colpa“. A riportare queste parole è ...