Benevento | Martusciello ‘candida’ Vigorito | “Ha dimostrato coraggio | sarebbe sindaco ideale”

(Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Oresteandrebbe candidato adiperché per la prima volta qualcuno con parole chiare ese, ha difeso la città die l’intero sud.ha detto quello che molti non hanno ildi dire, tacendo per convenienza. Siamo convinti che seaccettasse, si potrebbe creare un larghissimo schieramento civico improntato alla novità e al”, ha dichiarato Fulvio, vice coordinatore vicario di Forza Italia in Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

