Benevento - Cagliari, la senatrice Lonardo annuncia un'interrogazione parlamentare per l'errore di Mazzoleni (Di lunedì 10 maggio 2021) Sandra Lonardo, senatrice di Forza Italia, nata a Benevento e sposata con Clemente Mastella, sindaco del comune campano, porta in Parlamento il fatto accaduto nella 35° giornata di Serie A nello ... Leggi su globalist (Di lunedì 10 maggio 2021) Sandradi Forza Italia, nata ae sposata con Clemente Mastella, sindaco del comune campano, porta in Parlamento il fatto accaduto nella 35° giornata di Serie A nello ...

Advertising

mirkocalemme : Settimana scorsa annullato al #Napoli un gol regolarissmo, oggi cancellato un rigore nettissimo per il #Benevento..… - CagliariCalcio : ?? | MATCH REPORT Un altro passo ???? #BeneventoCagliari 1-3 ?? - DiMarzio : #BeneventoCagliari | La rabbia di #Vigorito dopo il rigore tolto col VAR - MCalcioNews : Serie A, ex Presidente Procura Federale: 'Bisogna riformare il mondo arbitrale. Benevento-Cagliari mette tutto in d… - LeonRMA1990 : (+) 12-Bolonia 40 13-Fiorentina 38 14-Genoa 36 15-Torino 35 (-1) 16-Cagliari 35 17-Sp… -