Bellanova | “Il cambio di passo e la distanza tra Conte e Draghi è evidente”

(Di lunedì 10 maggio 2021) ROMA – “Nessun complotto e soprattutto nessun altro interesse se non la difesa di quello nazionale. Chi ancora adesso tenta maldestramente di gettare ombre e discredito sul coraggio che ha permesso all’Italia di poter contare su Marioe sulla sua autorevolezza e credibilità internazionali, getta ombre sulla politica e soprattutto fa male al Paese”. Così Teresadi Italia Viva commentando l’intervista odierna di Matteo Renzi in cui l’ex segretario del Pd risponde alle accuse dell’ex premier Giuseppe. “Ildie latra i due Presidenti del Consiglio è”, aggiunge. “E oggi acquista ancora più senso e compiutezza la difficile scelta, personale e politica, delle nostre dimissioni dal precedente ...

Per Eleonora Evi è una quota insufficiente ma, dice, "si tratta di un cambio di rotta rispetto alla ministra Bellanova, che non voleva percentuali vincolanti". Sulla Politica Agricola Comune che vale 48 miliardi all'anno (un terzo del Bilancio Ue) si punta a raggiungere un accordo finale entro maggio. Ma i nodi da sciogliere sono diversi e riguardano il cuore ...