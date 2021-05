Belen Rodriguez come non l’avete mai vista con il suo fidanzato: volano parole indicibili (Di lunedì 10 maggio 2021) Belen non le manda a dire al suo fidanzato e volano parolacce senza una fine. Andiamo a svelare la vicenda Belen Rodriguez (Instagram)La coppia composta dalla Rodriguez e dal suo fidanzato Antonino è una delle più chiacchierate del momento. Le vicende legate ai due infatti sono seguitissime dal web, il quale curiosa costantemente tra le loro varie pubblicazioni sulle rispettive pagine social. La modella è in dolce attesa della secondogenita, Luna Marie, la quale dovrebbe nascere verso l’inizio della prossima estate. Nonostante la gravidanza sia quindi in stato avanzato, l’argentina insieme al suo compagno continuano a godersi la vita, soprattutto in queste ultime bellissime giornate di sole. Al tempo stesso però, Belen prosegue la sua ... Leggi su kronic (Di lunedì 10 maggio 2021)non le manda a dire al suoparolacce senza una fine. Andiamo a svelare la vicenda(Instagram)La coppia composta dallae dal suoAntonino è una delle più chiacchierate del momento. Le vicende legate ai due infatti sono seguitissime dal web, il quale curiosa costantemente tra le loro varie pubblicazioni sulle rispettive pagine social. La modella è in dolce attesa della secondogenita, Luna Marie, la quale dovrebbe nascere verso l’inizio della prossima estate. Nonostante la gravidanza sia quindi in stato avanzato, l’argentina insieme al suo compagno continuano a godersi la vita, soprattutto in queste ultime bellissime giornate di sole. Al tempo stesso però,prosegue la sua ...

