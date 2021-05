Belen Rodriguez come Kim Kardashian pronta al debutto in un reality sulla sua famiglia

(Di lunedì 10 maggio 2021)a seguire le orme di Kime da Keeping Up With Thead Al Passo con iil passo è breve. Se ilamericano chiuderà i battenti quest’anno, quello delladovrebbe prendere vita nei prossimi mesianticipato da Santo Pirrotta ad Ogni Mattina. “Devi sapere, cara Adriana, che in una recente diretta su Instagram con Anna Dello Lorusso,ha parlato di un progetto e di una prima serata con molti autori. Nel frattempo però pare sia già pronto un docu-. Sì, con tutti, da Cecilia, il fratello Jeremias… E quindi li vedremo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

... il programma su TV8 con Adriana Volpe , il buon Santo Pirrotta ha diffuso una croccante indiscrezione: in arrivo un docu - reality sulla famiglia di? La famiglia di..., manca sempre meno alla nascita di Luna Marie. La showgirl argentina è in dolce attesa di una bambina, frutto dell'amore con Antonino Spinalbese. E proprio in vista di questo lieto ...Belen ha deciso di celebrare la festa della mamma in Toscana in una meravigliosa villa insieme ai suoi affetti più cari. In occasione della festa ...Paola Ferrari, attraverso un'intervista, ha parlato di Diletta Leotta: 'Non può rappresentare le giornaliste italiane' ...