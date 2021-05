Belen Rodriguez chiude per sempre con il passato: il gesto per Antonino (Di lunedì 10 maggio 2021) La showgirl argentina Belen Rodriguez sarebbe alla ricerca di una casa più grande con il suo Antonino prima dell’arrivo di Luna Marie Belen RodriguezContinua ad essere una delle protagoniste più discusse del momento. Belen Rodriguez dopo aver archiviato definitivamente il matrimonio con Stefano De Martino è pronta per una nuova vita e a grandi cambiamenti. La show girl è in attesa della sua seconda bambina, che dovrebbe nascere tra pochi mesi. Prima dell’arrivo della secondogenita, la modella pare sia alla ricerca di una casa più grande, dove vivere insieme ad Antonio, Santiago e la piccola. Belen Rodriguez pronta per una nuova vita Stando a quanto rivelato nella trasmissione Ogni Mattina, sembra che ... Leggi su formatonews (Di lunedì 10 maggio 2021) La showgirl argentinasarebbe alla ricerca di una casa più grande con il suoprima dell’arrivo di Luna MarieContinua ad essere una delle protagoniste più discusse del momento.dopo aver archiviato definitivamente il matrimonio con Stefano De Martino è pronta per una nuova vita e a grandi cambiamenti. La show girl è in attesa della sua seconda bambina, che dovrebbe nascere tra pochi mesi. Prima dell’arrivo della secondogenita, la modella pare sia alla ricerca di una casa più grande, dove vivere insieme ad Antonio, Santiago e la piccola.pronta per una nuova vita Stando a quanto rivelato nella trasmissione Ogni Mattina, sembra che ...

