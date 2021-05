Battistoni al Car Roma | questa è l’Italia che piace e produce

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 10 maggio 2021)– “Essere qui, in una struttura logistica cosi’ importante come quella del Centro Agroalimentare di, e’ un verore perche’ ci fa capire quanto potenziale abbiamo come Paese. Parliamo di 2,1 miliardi di euro di fatturato, 4.500 operatori giornalieri e 450 aziende presenti.e’che ci, chee che ci rende orgogliosi”. È quanto ha dichiarato il sottosegretario al ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con delega all’ortofrutta e alla pesca, Francesco, nel corso di una visitamattina al Centro Agroalimentare(CAR). Ad accogliere il sottosegretario, il presidente di Car, Valter Giammaria, il presidente di Italmercati e direttore generale di ...