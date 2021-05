Basket femminile, Finale scudetto 2021: la serie si sposta a Schio, primo match-point per Venezia (Di lunedì 10 maggio 2021) primo match-point per l’Umana Reyer Venezia, che domani alle ore 19.30 scenderà in campo a Schio con la possibilità di conquistare il primo titolo della serie A1 di Basket femminile della propria storia. La Finale scudetto è infatti sul 2-0 per le orogranata, che in caso di vittoria domani sera potrebbero festeggiare il tricolore. Il primo confronto tra le due formazioni è stato piuttosto equilibrato e si è chiuso sul punteggio di 69-59. Le orogranata hanno avuto la meglio soprattutto grazie al dominio a rimbalzo, testimoniato dal dato Finale di 56-30. A livello individuale, sono state decisive le prestazioni di Natasha Howard (16 punti e 10 rimbalzi) e Gintare ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021)per l’Umana Reyer, che domani alle ore 19.30 scenderà in campo acon la possibilità di conquistare iltitolo dellaA1 didella propria storia. Laè infatti sul 2-0 per le orogranata, che in caso di vittoria domani sera potrebbero festeggiare il tricolore. Ilconfronto tra le due formazioni è stato piuttosto equilibrato e si è chiuso sul punteggio di 69-59. Le orogranata hanno avuto la meglio soprattutto grazie al dominio a rimbalzo, testimoniato dal datodi 56-30. A livello individuale, sono state decisive le prestazioni di Natasha Howard (16 punti e 10 rimbalzi) e Gintare ...

