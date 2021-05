Bari-Foggia | Frattali pronto per il derby | “Loro aggressivi e con qualità Playoff Serie C? Dico la mia”

(Di lunedì 10 maggio 2021) Le dichiarazioni dell'estremo difensore dei "Galletti", Pierluigi.Dopo la vittoria esterna conquistata nel match del Massimino di Catania con un netto 1-3, ilsi è guadagnato l'accesso al secondo turno deidel Girone C diC. Nella gara di questa secondo step, in programma il prossimo 19 maggio (LEGGI QUI IL CALEDARIO COMPLETO), i "Satanelli" faranno visita aldel tecnico Gaetano Auteri per unche si preannuncia carico di adrenalina. Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di Radio, il portiere del club biancorosso, Pierluigi, ha parlato in vista della supersfida contro ilneirinviata per lo slittamento del calendario ratificato dalla Lega ...

Advertising

Borderline_24 : #Bari, rinviato di una settimana il derby #Playoff col #Foggia - Mediagol : #Bari-#Foggia, Frattali pronto per il derby: 'Loro aggressivi e con qualità. Playoff #SerieC? Dico la mia' - ILOVEPACALCIO : #Corda (#Foggia): «Contro il #Catania abbiamo meritato la vittoria. Il #Bari è favorito» - teoocchiuto : E comunque, come di consueto, il grande riepilogo sul possibile prossimo girone C di @LegaProOfficial: Avellino, Ca… - puparulepatan : @matteodessilani Potevano esserci Bari e Foggia -

Ultime Notizie dalla rete : Bari Foggia

In provincia di: Isole Tremiti, Peschici, Zapponeta. In provincia di Barletta - Andria - Trani: Margherita di Savoia, Bisceglie. In provincia di: Polignano a Mare, Monopoli. In provincia ...Su 4.769 tamponi per l'infezione da coronavirus sono stati rilevati 247 casi positivi: 32 in provincia di, 18 in provincia di Brindisi, 10 nella provincia Bat, 47 in provincia di, 136 in ...Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione odierna ha in parte modificato il calendario playoff della serie C. Il derby tra Bari e Foggia, in programma ...In Puglia 247 nuovi casi su 4.769 tamponi (5%). Altri 25 decessi. I pazienti nelle strutture sanitarie oggi sono 1.607 (ieri erano 1.666) Sono 247 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Pug ...