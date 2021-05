Barbara D'Urso e la frecciatina dopo gli ascolti di Domenica Live: 'L'ignoranza tace, è un programma vivo e vegeto' (Di lunedì 10 maggio 2021) Barbara D'Urso apre la puntata d i Pomeriggio Cinque con una frecciatina a chi parla di Domenica Live come di un programma ormai morto. 'Dove l'ignoranza tace la verità fa rumore e voi ieri avere ... Leggi su leggo (Di lunedì 10 maggio 2021)D'apre la puntata d i Pomeriggio Cinque con unaa chi parla dicome di unormai morto. 'Dove l'la verità fa rumore e voi ieri avere ...

infoitcultura : Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, frecciatina dopo gli ascolti di Domenica Live: «L'ignoranza tace, è un programma viv… - BISLACCO3 : RT @DextertheB: 'Quando l'ignoranza parla, l'intelligenza sorride e fa rumore' Barbara d'Urso, 10/05/21 #Pomeriggio5 #fairumore - Moonlig94421095 : RT @Enza11385347: Cara Barbara D'Urso limitati soltanto al gossip, il resto non fa per te. #denisepipitone - Adriano40993709 : @PaginaVox Grandi ottima risposta. Sarete bravissimi quando andrete da Barbara D'Urso. - fsprosecco : @BimbiMeb Report non é la barbara di Urso. Cmq il MES? Di Renzi che tanto lo voleva? -