Barbara Berlusconi sarà di nuovo mamma: in attesa del quinto figlio (Di lunedì 10 maggio 2021) La famiglia Berlusconi si allarga (ancora). Barbara Berlusconi, 36 anni e amministratore delegato della Holding 14 (insieme ai fratelli Eleonora e Luigi), è in attesa del quinto figlio. Come fa sapere l’Ansa, non si sa ancora se sarà fiocco rosa o azzurro, e il parto è previsto per il prossimo autunno. Si tratta del terzo figlio con il compagno Lorenzo Guerrieri, imprenditore nel settore immobiliare. Leggi su vanityfair (Di lunedì 10 maggio 2021) La famiglia Berlusconi si allarga (ancora). Barbara Berlusconi, 36 anni e amministratore delegato della Holding 14 (insieme ai fratelli Eleonora e Luigi), è in attesa del quinto figlio. Come fa sapere l’Ansa, non si sa ancora se sarà fiocco rosa o azzurro, e il parto è previsto per il prossimo autunno. Si tratta del terzo figlio con il compagno Lorenzo Guerrieri, imprenditore nel settore immobiliare.

