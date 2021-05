Bandiere blu | la Campania sorpassa la Toscana | seconda regione per la pulizia del mare Le 19 località premiate

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 10 maggio 2021) Aumentano a 201, quest’anno, lerivierasche (dalle 195 del 2020) che assieme a 81 porti turistici (erano 75 l’anno scorso) potranno fregiarsi della Bandiera blu 2021, il riconoscimento della ong internazionale Fee (Foundation for Environmental Education). Per questa 35/a edizione, ci sono quindi 6 Comuni in più e sul totale i nuovi ingressi sono 15 mentre 9 Comuni non sono stati confermati. Sul podio si conferma prima la Liguria sempre con 32, mentre sale inposizione lacon 19(con un nuovo ingresso ma anche un’uscita) chee fa scivolare al terzo posto lache ottiene 17 vessilli blu (con tre uscite) a pari merito con la Puglia che guadagna due(tre nuovi ingressi e un’uscita). I 19 ...