Bandiere Blu 2021 | Liguria ancora al top per le spiagge

Leggi su nonsolonautica

(Di lunedì 10 maggio 2021) Novein più con mare eccellente euna volta in testa, seguita da Campania e Toscana: è la classifica delle regioni con lepremiateBlu, un totale di 416 arenili “da sogno”, 9 in più rispetto allo scorso anno. Assegnate dalla Foundation for Environmental Education (Fee) a 201 località rivierasche e 81 approdi turistici che corrispondono a circa al 10% dellepremiate a livello mondiale, leBluvengono riconosciute ai Comuni che hanno superato il test in base ai 32 criteri di sostenibilità (dalla qualità delle acqua alla raccolta differenziata), dunque, sono 201, 6 in più rispetto ai 195 dello scorso anno: 15 sono i nuovi ingressi, 9 i Comuni non ...