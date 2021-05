Bandiere Blu 2021 | le migliori spiagge italiane

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 10 maggio 2021) È sempre più bello e più pulito il mare italiano, e a raccontarcelo arrivano anche quest’anno le Bandiere Blu: eco-label che certifica la qualità delle acque e la sostenibilità delle località lacustri oltre a quelle rivierasche in 49 Paesi del mondo. Come sempre la lista è stilata dalla ong danese Foundation for Environmental Education (FEE), che per il 2021 ha assegnato all’Italia 416 Bandiere Blu in 201 comuni, vale a dire il 10% delle spiagge premiate a livello mondiale (nel 2020 erano 407 spiagge in 195 Comuni e nel 2019 385 in 183 Comuni) con 15 nuovi ingressi che trovate nella gallery sopra.