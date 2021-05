Bandiere blu | 15 new entry fra centro Italia e isole | bene la Campania

(Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSono 15 le newnella lista delle località costiere che hanno ottenuto la Bandiera blu 2021 della Fee. Sono Comuni che si trovano nele nellee in alcuni casi come per lae la Puglia hanno consentito di scalare posizioni in classifica. L’elenco annunciato dalla ong internazionale durante una conferenza via web con i sindaci vincitori riguarda Abruzzo (Francavilla al Mare, Pescara, Martinsicuro), Calabria (Diamante, Santa Maria del Cedro),(Camerota), Lazio (Fondi, Minturno), Marche (Altidona), Puglia (Bisceglie, Monopoli, Nardò), Sardegna (Aglientu) Sicilia (Roccalumera, Modica). Per i porti turistici leblu sono state assegnate in Basilicata a Marina di Policoro (Policoro), in Friuli ...

I porti turistici Per i porti turistici lesono state assegnate in Basilicata a Marina di Policoro (Policoro), in Friuli Venezia Giulia a Portopiccolo Marina (Duino - Aurisina), in ...Per i porti turistici lesono state assegnate in Basilicata a Marina di Policoro (Policoro), in Friuli Venezia Giulia a Portopiccolo Marina (Duino - Aurisina), in Liguria al Porto di ...Sono 15 le new entry nella lista delle località costiere che hanno ottenuto la Bandiera blu 2021 della Fee. Sono Comuni che si trovano nel Centro Italia e nelle Isole e in alcuni casi come per la Camp ...Aumentano a 201 quest’anno le località rivierasche (dalle 195 del 2020) che assieme a 81 porti turistici (erano 75 l’anno scorso) potranno fregiarsi della Bandiera Blu 2021, il riconoscimento della on ...