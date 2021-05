Bandiera Blu, ritorna il vessillo a Camerota. Scarpitta : “Notizia strepitosa” (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCamerota (Sa) – La Bandiera Blu mancava da troppi anni a Camerota nonostante il mare pluripremiato e i turisti che ogni anno la scelgono e la collocano al terzo posto in Campania, dopo Napoli e Sorrento, per numero di visitatori. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, attendeva la Notizia con trepidazione. La conferma è arrivata questa mattina, nel corso della cerimonia di assegnazione del vessillo che si è tenuta in streaming causa l’emergenza sanitaria covid-19. Scarpitta, insieme all’assessore al Turismo Teresa Esposito, ha preso parte alla conferenza dagli uffici di Palazzo Città. Tra le località della Campania che si sono aggiudicate il vessillo, ora c’è anche ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – LaBlu mancava da troppi anni anonostante il mare pluripremiato e i turisti che ogni anno la scelgono e la collocano al terzo posto in Campania, dopo Napoli e Sorrento, per numero di visitatori. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mario Salvatore, attendeva lacon trepidazione. La conferma è arrivata questa mattina, nel corso della cerimonia di assegnazione delche si è tenuta in streaming causa l’emergenza sanitaria covid-19., insieme all’assessore al Turismo Teresa Esposito, ha preso parte alla conferenza dagli uffici di Palazzo Città. Tra le località della Campania che si sono aggiudicate il, ora c’è anche ...

