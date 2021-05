Bandiera Blu 2021 a 416 spiagge e 81 approdi in Italia: l'elenco. Sono 25 in Sicilia e Calabria (Di lunedì 10 maggio 2021) Assegnate le Bandiere Blu 2021, Sono 201 Comuni Italiani, per complessive 416 spiagge che corrispondono a circa al 10% delle spiagge premiate a livello mondiale, e 81 approdi turistici. Si nota un ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 10 maggio 2021) Assegnate le Bandiere Blu201 Comunini, per complessive 416che corrispondono a circa al 10% dellepremiate a livello mondiale, e 81turistici. Si nota un ...

Advertising

Agenzia_Italia : Le 416 spiagge e 81 porti turistici che hanno avuto la Bandiera Blu - Avvenire_Nei : Aumentano le spiagge Bandiera Blu. Ecco quali sono (Liguria in testa) - Agenzia_Ansa : Ecco i Comuni fregiati della Bandiera blu nel 2021 #ANSA - occhio_notizie : Bandiera blu 2021, Campania seconda in Italia con 19 Bandiere | LE SPIAGGE PREMIATE >>> - RistagnoAnna : RT @Avvenire_Nei: Aumentano le spiagge Bandiera Blu. Ecco quali sono (Liguria in testa) -