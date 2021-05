Avvocato rapinato del Rolex mentre parcheggia davanti al Tribunale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Avvocato rapinato

Hanno atteso che parcheggiase l'auto a piazzale Clodio, dove si stava recando in Tribunale. Minacciato con un coltello è stato poidel Rolex. Vittima un, preso di mira intorno alle 9:30 di lunedì mattina da una coppia di banditi poi bloccata dai carabinieri. Il colpo è stato tentato da una coppia di rapinatori, ...del Rolex L', minacciato con un coltello da un malvivente, è stato prima derubato dell'orologio e poi ferito a una mano, per questo medicato sul posto dal personale del 118. ...La vittima è stata avvicinata da un ladro che lo ha ferito a una mano per impossessarsi del Rolex che aveva al polso. Rapinatore e complice sono stati bloccati poco dopo dai carabinieri ...Ha parcheggiato l’auto a Piazzale Clodio per andare a lavoro in tribunale quando è stato minacciato con un coltello e rapinato del Rolex. Sono stati attimi di paura quelli vissuti da un avvocato quest ...