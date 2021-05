“Avete fatto male i conti”. Andrea Zelletta inaspettato: non aveva mai parlato così della sua storia con Natalia Paragoni (Di lunedì 10 maggio 2021) Andrea Zelletta è nuovamente tornato a parlare dopo la sua avventura al ‘Grande Fratello Vip’. Nei giorni scorsi era stata più che altro la sua fidanzata Natalia Paragoni a scatenare una marea di polemiche, a causa di affermazioni ritenute troppo spinte. Infatti si è soffermata sui rapporti intimi avuti con il modello pugliese, dicendo di essere indolenzita per la passione travolgente a letto. Ora invece l’ex gieffino ha toccato diverse tematiche, ma è su un aspetto che l’attenzione è stata maggiore. A proposito degli aspetti lavorativi ha ammesso: “Ho un sogno, ovvero quello di partecipare a Masterchef. So cucinare decisamente bene e i piatti a base di pesce sono la mia specialità”. Poi ha anche annunciato: “Il 28 maggio uscirà anche un mio pezzo musicale”. Poi ha iniziato a parlare più nel dettaglio ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 maggio 2021)è nuovamente tornato a parlare dopo la sua avventura al ‘Grande Fratello Vip’. Nei giorni scorsi era stata più che altro la sua fidanzataa scatenare una marea di polemiche, a causa di affermazioni ritenute troppo spinte. Infatti si è soffermata sui rapporti intimi avuti con il modello pugliese, dicendo di essere indolenzita per la passione travolgente a letto. Ora invece l’ex gieffino ha toccato diverse tematiche, ma è su un aspetto che l’attenzione è stata maggiore. A proposito degli aspetti lavorativi ha ammesso: “Ho un sogno, ovvero quello di partecipare a Masterchef. So cucinare decisamente bene e i piatti a base di pesce sono la mia specialità”. Poi ha anche annunciato: “Il 28 maggio uscirà anche un mio pezzo musicale”. Poi ha iniziato a parlare più nel dettaglio ...

Advertising

ricpuglisi : Cara @gaiatortora, non è vero che NESSUNO ha parlato del disagio dei giovani. Qui siamo decine e decine di person… - pomeriggio5 : Lo vedete questo cuore d'oro? ?? È per ringraziarvi di tutto il rumore che avete fatto per la VEGETISSIMA… - LegaSalvini : ?? STRAORDINARIO #CAPEZZONE “Siete fa-vi-lo-si. A sinistra avete lottizzato pure i posacenere di Viale Mazzini, ave… - teamviolastan : STO NERA PERCHÈ NON MI AVETE FATTO VEDERE I TANC7EVEN #Amici20 - VaianoSabato : @AmbCina Andate via dall Italia … avete già fatto danni incalcolabili. Anzi testate chiusi a casa vostra perche prima o poi pagherete tutto -