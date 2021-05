Avanti un altro ha tagliato il discorso del concorrente Ruggero Freddi? Cosa dichiara il concorrente (Di lunedì 10 maggio 2021) Ruggero Freddi è stato ospite dell’ultima puntata di Avanti un altro pure di sera, dopo la quale ha però dato vita ad una piccola polemica online. Ma Cosa, nel programma di Bonolis, avrà mai fatto arrabbiare l’ex pornodivo? LEGGI ANCHE – Ulisse, il caso di Alberto Angela dopo lo stop al programma: Direttore di RAI1 risponde sui social Ruggero Freddi, pornodivo gay e ricercatore universitario, è stato uno dei concorrenti dell’ultima puntata di Avanti un altro pure di sera, alla fine della quale ha dato vita a una polemica online. Foto: KikapressRuggero Freddi ad Avanti un altro pure di sera: ecco chi è Andiamo con ordine. Ruggero ... Leggi su funweek (Di lunedì 10 maggio 2021)è stato ospite dell’ultima puntata diunpure di sera, dopo la quale ha però dato vita ad una piccola polemica online. Ma, nel programma di Bonolis, avrà mai fatto arrabbiare l’ex pornodivo? LEGGI ANCHE – Ulisse, il caso di Alberto Angela dopo lo stop al programma: Direttore di RAI1 risponde sui social, pornodivo gay e ricercatore universitario, è stato uno dei concorrenti dell’ultima puntata diunpure di sera, alla fine della quale ha dato vita a una polemica online. Foto: Kikapressadunpure di sera: ecco chi è Andiamo con ordine....

