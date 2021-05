Automobilismo: Targa Florio spumeggiante per i portacolori della scuderia RO racing (Di lunedì 10 maggio 2021) Targa Florio da incorniciare per i colori della scuderia RO racing. Gli equipaggi del sodalizio di Cianciana si sono imposti in due dei quattro raggruppamenti della gara riservata alle auto storiche, dove Angelo Lombardo e Hars Ratnayake sono saliti sul secondo gradino del podio della classifica generale. Successi in diverse classi tra le vetture moderne della Coppa rally di zona Un’edizione da ricordare, per i colori della scuderia RO racing, quella appena trascorsa della Targa Florio. Su più fronti i risultati sono, infatti, stati di grande valore. Le maggiori soddisfazioni per il sodalizio di Cianciana sono giunte dalla manifestazione, ... Leggi su cityroma (Di lunedì 10 maggio 2021)da incorniciare per i coloriRO. Gli equipaggi del sodalizio di Cianciana si sono imposti in due dei quattro raggruppamentigara riservata alle auto storiche, dove Angelo Lombardo e Hars Ratnayake sono saliti sul secondo gradino del podioclassifica generale. Successi in diverse classi tra le vetture moderneCoppa rally di zona Un’edizione da ricordare, per i coloriRO, quella appena trascorsa. Su più fronti i risultati sono, infatti, stati di grande valore. Le maggiori soddisfazioni per il sodalizio di Cianciana sono giunte dalla manifestazione, ...

