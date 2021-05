Auto elettriche - Bloomberg: "Tra sei anni costeranno meno delle endotermiche" (Di lunedì 10 maggio 2021) Chi si dice pronto ad acquistare un'elettrica purché costi grossomodo come un'Auto tradizionale, si segni queste date: 2025-2027. il periodo entro il quale, secondo gli analisti di Bloomberg, i prezzi di Ev ed endotermiche in Europa arriveranno ad essere sostanzialmente allineati, per poi diventare addirittura più bassi. L'ultimo rapporto del Bnef (Bloomberg New Energy Finance), redatto da un pool di ricercatori in collaborazione con l'associazione ambientalista Transport & Environment, prevede infatti che l'azione combinata di politiche ambientali comunitarie, strategie delle Case e decrescita dei costi delle batterie porterà a uno sviluppo del mercato tale per cui la spesa necessaria per viaggiare a emissioni zero sarà, entro pochi anni, teoricamente ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 10 maggio 2021) Chi si dice pronto ad acquistare un'elettrica purché costi grossomodo come un'tradizionale, si segni queste date: 2025-2027. il periodo entro il quale, secondo gli analisti di, i prezzi di Ev edin Europa arriveranno ad essere sostanzialmente allineati, per poi diventare addirittura più bassi. L'ultimo rapporto del Bnef (New Energy Finance), redatto da un pool di ricercatori in collaborazione con l'associazione ambientalista Transport & Environment, prevede infatti che l'azione combinata di politiche ambientali comunitarie, strategieCase e decrescita dei costibatterie porterà a uno sviluppo del mercato tale per cui la spesa necessaria per viaggiare a emissioni zero sarà, entro pochi, teoricamente ...

