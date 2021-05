Attacco al maxi oleodotto Usa C’è lo zampino russo?

Leggi su formiche

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il presidente Joe Biden, informato dell’cibernetico contro la rete di oleodotti di Colonial Pipeline, la più grande degli Stati Uniti, ha deciso di dichiarare lo stato di emergenza, per far sì che vengano attivate alcune misure come il trasporto stradale del carburante e l’estensione agli autotrasportatori americani delle ore di lavoro giornaliere, per consentire una consegna più veloce delle riforniture. IL BLOCCO L’, avvenuto nel fine settimana e preceduto da un massiccio furto di dati la scorsa settimana come rivelato da Bloomberg, ha interrotto la rete di oleodotti di 8.850 chilometri, che trasporta quasi la metà delle riforniture di carburanti nella East Coast. La società Colonia Pipeline ha comunicato l’avvenuto tramite ransomware (sistemi bloccati e richiesta di riscatto) ed è stata costretta a bloccare il ...