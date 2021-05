Atalanta | la ricetta di Pessina | Vinciamole tutte e centriamo il nostro obiettivo

(Di lunedì 10 maggio 2021) Bergamo, 10 maggio 2021 - Un gol e un palo a negargli la doppietta. Matteo, centrocampista monzese dell'seconda in classifica, ha vissuto un aprile in sordina : prima il Covid da ...

Ora la Lazio attenderà i riscontri delle partite di Juve, Milan e, per continuare a ... Unainfallibile. Le pagelle della Lazio Pepe REINA 6: ottimo nel negare la tripletta a Vlahovic. ...voto 6 : Stavolta non è stata la Dea classica, splendente e devastante. I bergamaschi ... non si possono più perdere per strada e rimanere uniti e concentrati è lamigliore verso la ...Bergamo, 10 maggio 2021 - Un gol e un palo a negargli la doppietta. Matteo Pessina, centrocampista monzese dell’Atalanta seconda in classifica, ha vissuto un aprile in sordina: prima il Covid da asint ...Genesi di una squadra costruita dal basso, pezzo dopo pezzo, tra intuizioni e grandi investimenti: la favola Atalanta.