Atalanta, ecco la maglia speciale per la finale di Coppa Italia (Di lunedì 10 maggio 2021) Sarà una maglia speciale quella che Toloi e compagni indosseranno mercoledì 19 maggio a Reggio Emilia per la finale di Coppa Italia, contro la Juventus. Una t-shirt da gioco che sarà resa unica da un piccolo testo stampato sulla parte alta, a destra. "finale Coppa Italia", "Atalanta B.C. vs Juventus F.C." e "19 maggio 2021" sono le tre scritte che compaiono appena sotto il logo della Joma, sponsor tecnico dei bergamaschi. Le maglie della finale sono in vendita ufficialmente da lunedì 10 maggio, disponibili all'Atalanta Store di viale Papa Giovanni XXIII.

