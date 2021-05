Astri e Amore: ecco com’è il «principe azzurro» che le donne di ogni Segno sognano (Di lunedì 10 maggio 2021) Ok, sognare il principe azzurro forse non ci rende delle femministe agguerrite e al passo con i tempi, ma vediamo il lato positivo di questo mito altamente romantico e senza tempo: si tratta pur sempre di aspirare all’amore con la A maiuscola, che male c’è in questo? Anche se molte di noi non lo ammetteranno mai, 9 donne su 10 sognano infatti che un bel giorno Cupido scocchi la sua freccia, facendoci incontrare l’uomo del nostro destino, innamorato pazzo di noi, pronto a metterci l’anello al dito. Anche se, a ben vedere, le caratteristiche del principe ideale cambiano parecchio a seconda del proprio segno zodiacale. Leggi su vanityfair (Di lunedì 10 maggio 2021) Ok, sognare il principe azzurro forse non ci rende delle femministe agguerrite e al passo con i tempi, ma vediamo il lato positivo di questo mito altamente romantico e senza tempo: si tratta pur sempre di aspirare all’amore con la A maiuscola, che male c’è in questo? Anche se molte di noi non lo ammetteranno mai, 9 donne su 10 sognano infatti che un bel giorno Cupido scocchi la sua freccia, facendoci incontrare l’uomo del nostro destino, innamorato pazzo di noi, pronto a metterci l’anello al dito. Anche se, a ben vedere, le caratteristiche del principe ideale cambiano parecchio a seconda del proprio segno zodiacale.

Dedalus12470353 : RT @ilva87161350: @Dedalus12470353 @giovannamangone @MariaGloriaDiM2 @Adnil47991189 @SunDFrancy @giusyna___mood @Poesiaitalia Quando astri… - ilva87161350 : @Dedalus12470353 @giovannamangone @MariaGloriaDiM2 @Adnil47991189 @SunDFrancy @giusyna___mood @Poesiaitalia Quando… - infoitcultura : L'oroscopo di domani, 8 maggio 2021: per l'Ariete desiderio di conquista in amore, gli astri segno per segno - liprintemps : ? ??????:???? una ad una si ridipingono iridescenti perle fra scarlatte; come luminosi astri divengono e dall'amore… - ginger_jeany : RT @Piegheperse: 'Ora la voce tua disparirá e domani cadrà anche il tuo fiore e nulla più verrá. Forse la vita si spegne in un faló d'astri… -

Ultime Notizie dalla rete : Astri Amore Oroscopo Paolo Fox domani 9 maggio 2021: notizie astri weekend Ma è ancora una buona giornata, e se non è nel campo dell'amore, della seduzione, sarà in quello del denaro dove puoi recuperare. Pesci vorresti concederti qualche acquisto, ma questo farà parte di ...

Star Trek (2009): ritorno nell'ultima frontiera ... nuovo capitolo cinematografico della popolare saga fantascientifica, affidata a uno degli astri ... Rotta verso la Terra ), che in episodi televisivi, dal leggendario Uccidere per amore alla Guerra ...

Astri e Amore: ecco com è il «principe azzurro» che le donne di ogni Segno sognano Vanity Fair.it Astri e Amore: ecco com'è il «principe azzurro» che le donne di ogni Segno sognano ATTIRARE L’AMORE PURO CON LA CRISTALLOTERAPIA Prima di lasciarvi all’identikit del principe azzurro su misura del vostro segno solare con i consigli dell’astrologa Terry Alaimo, ecco alcuni consigli ...

Ariete : Oroscopo della Settimana Gli astri migliorano la fiducia in voi stessi e risvegliano il vostro istinto di conquista. Avete la strada spianata, niente sembra potervi fermare e la vostra efficienza aumenta sempre più.Amore e Am ...

Ma è ancora una buona giornata, e se non è nel campo dell', della seduzione, sarà in quello del denaro dove puoi recuperare. Pesci vorresti concederti qualche acquisto, ma questo farà parte di ...... nuovo capitolo cinematografico della popolare saga fantascientifica, affidata a uno degli... Rotta verso la Terra ), che in episodi televisivi, dal leggendario Uccidere peralla Guerra ...ATTIRARE L’AMORE PURO CON LA CRISTALLOTERAPIA Prima di lasciarvi all’identikit del principe azzurro su misura del vostro segno solare con i consigli dell’astrologa Terry Alaimo, ecco alcuni consigli ...Gli astri migliorano la fiducia in voi stessi e risvegliano il vostro istinto di conquista. Avete la strada spianata, niente sembra potervi fermare e la vostra efficienza aumenta sempre più.Amore e Am ...