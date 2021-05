AstraZeneca, Aifa: “In Italia 34 casi trombosi rare dopo vaccino” (Di lunedì 10 maggio 2021) Sono 34 i casi di trombosi segnalati in Italia dopo la somministrazione di dosi del vaccino AstraZeneca. In 22 casi, secondo le news dell’Aifa, i soggetti coinvolti sono donne di età media di 48 anni. Gli altri 12 casi sono relativi a uomini di età media di circa 52 anni. Come è noto, il farmaco è stato raccomandato per soggetti di età superiore ai 60 anni. I dati relativi ai casi di trombosi sono inseriti nel quarto Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19 pubblicato dall’Aifa. Il rapporto è relativo alle segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate nella Rete nazionale di farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il 26 aprile. Nel dettaglio, in ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 maggio 2021) Sono 34 idisegnalati inla somministrazione di dosi del. In 22, secondo le news dell’, i soggetti coinvolti sono donne di età media di 48 anni. Gli altri 12sono relativi a uomini di età media di circa 52 anni. Come è noto, il farmaco è stato raccomandato per soggetti di età superiore ai 60 anni. I dati relativi aidisono inseriti nel quarto Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19 pubblicato dall’. Il rapporto è relativo alle segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate nella Rete nazionale di farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il 26 aprile. Nel dettaglio, in ...

