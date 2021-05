Assurdo: la scuola licenzia il cappellano perché ha detto agli alunni di opporsi alle teorie gender (Di lunedì 10 maggio 2021) L’ultimo effetto del conformismo della cancel culture è visibile nel Regno Unito, nel caso del reverendo Bernard Randall, 48 anni, cacciato dal Trent College perché contrario all’indottrinamento Lgbt in classe. Randall aveva detto agli alunni che avevano diritto ad opporsi all’ideologia Lgbt così come avevano il diritto di dire no alla Brexit o alla conversione all’Islam. Il sermone di Randall finito sotto accusa Un discorso, quello di Randall agli alunni, in cui li invitava al rispetto reciproco: “Quando le ideologie competono, dovremmo rispettare le convinzioni degli altri, anche dove siamo in disaccordo”. E ancora: “Dobbiamo trattarci l’un l’altro con rispetto, non attacchi personali: questo è ciò che significa amare il prossimo come se stessi. Discuti con tutti i ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 maggio 2021) L’ultimo effetto del conformismo della cancel culture è visibile nel Regno Unito, nel caso del reverendo Bernard Randall, 48 anni, cacciato dal Trent Collegecontrario all’indottrinamento Lgbt in classe. Randall avevache avevano diritto adall’ideologia Lgbt così come avevano il diritto di dire no alla Brexit o alla conversione all’Islam. Il sermone di Randall finito sotto accusa Un discorso, quello di Randall, in cui li invitava al rispetto reciproco: “Quando le ideologie competono, dovremmo rispettare le convinzioni degli altri, anche dove siamo in disaccordo”. E ancora: “Dobbiamo trattarci l’un l’altro con rispetto, non attacchi personali: questo è ciò che significa amare il prossimo come se stessi. Discuti con tutti i ...

