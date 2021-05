Arrivano le Bandiere Blu | ecco dove andare al mare

(Di lunedì 10 maggio 2021) Sono in tutto 416 le spiagge più belle d’Italia, ben 9 in più rispetto all’anno scorso. In vetta ancora la Liguria con 32 località premiate

sempre più bello e più pulito il mare italiano , e a raccontarceloanche quest'anno leBlu : eco - label che certifica la qualità delle acque e la sostenibilità delle località lacustri oltre a quelle rivierasche in 49 Paesi del mondo. Come sempre la ...Poi troviamo la Toscana che conta nel 2021 ben 3 uscite e scende così a 17, e va a pari merito con la Puglia che registra 3 nuove entrate e un'uscita. Le Marche, grazie a una new entry ...VENEZIA. Restano tutte blu le spiagge venete. Assegnate le Bandiere Blu 2021, sono 201 Comuni italiani, per complessive 416 spiagge che corrispondono a circa al 10% delle spiagge premiate a livello mo ...Sono 416 le Bandiere Blu di quest'anno: sventolano in 201 comuni, vale a dire il 10% delle spiagge premiate a livello mondiale. Ecco tutte le novità ...