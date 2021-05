Arriva il grande giorno di Dante a Firenze: al via la grande mostra al Museo Bargello (Di lunedì 10 maggio 2021) Martedì 11 maggio è il grande giorno di Dante a Firenze. Una manciata di ore ci separa dalla la grande mostra ufficiale in occasione del settimo centenario dalla morte del Sommo Poeta. Teatro ne sarà il Museo Nazionale del Bargello: «Onorevole e antico cittadino di Firenze». Si tratta di una rassegna dedicata alla ricostruzione del rapporto tra Dante e la sua città: dagli anni immediatamente successivi alla morte del poeta fino agli anni Cinquanta del Trecento. Sul sito del Museo fiorentino tutti i particolari. Dante e Firenze al Bargello Curano l’esposizione Luca Azzetta, Sonia Chiodo e Teresa De Robertis, professori ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 maggio 2021) Martedì 11 maggio è ildi. Una manciata di ore ci separa dalla laufficiale in occasione del settimo centenario dalla morte del Sommo Poeta. Teatro ne sarà ilNazionale del: «Onorevole e antico cittadino di». Si tratta di una rassegna dedicata alla ricostruzione del rapporto trae la sua città: dagli anni immediatamente successivi alla morte del poeta fino agli anni Cinquanta del Trecento. Sul sito delfiorentino tutti i particolari.alCurano l’esposizione Luca Azzetta, Sonia Chiodo e Teresa De Robertis, professori ...

Advertising

RetwittL : RT @Joanneilms: #TraRisoEPianto a #SalaLettura Ma chiunque abbia avuto un dolore così grande da piangerci fino a non avere più lacrime s… - Joanneilms : #TraRisoEPianto a #SalaLettura Ma chiunque abbia avuto un dolore così grande da piangerci fino a non avere più l… - SecolodItalia1 : Arriva il grande giorno di Dante a Firenze: al via la grande mostra al Museo Bargello - crisfachet : @forumJuventus Troppo tardi bisognava intervenire dopo la champions o il Benevento, sembra che non gli interessi ar… - ricmaggiolo : @lenzi_antonio Mettiamo che uno tra Gualtieri e Raggi arriva al ballottaggio contro il candidato di CDX: cosa succe… -