Arrestati due giovanissimi per tentato omicidio a Sezze (LT) (Di lunedì 10 maggio 2021) Polizia di Stato di Latina: . Questa mattina la Squadra Mobile di Latina ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare per tentato omicidio. Sono stati Arrestati due giovanissimi – un 17enne di Priverno (LT), accompagnato in un Istituto Penale Minorile ed un 20enne di Sezze (LT), in Leggi su periodicodaily (Di lunedì 10 maggio 2021) Polizia di Stato di Latina: . Questa mattina la Squadra Mobile di Latina ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare per. Sono statidue– un 17enne di Priverno (LT), accompagnato in un Istituto Penale Minorile ed un 20enne di(LT), in

Advertising

LegaSalvini : ?? ANZIANI PRESI A PUGNI E DERUBATI. ARRESTATI DUE EGIZIANI IRREGOLARI Il Giorno: 'Si tratta di un 25enne e un 33en… - poliziadistato : Due arrestati e un ricercato a Milano per rapine nel quartiere San Siro. Le indagini del commissariato Bonola hanno… - giannettimarco : RT @romatoday: Massacrano di botte un passante per 'sfogarsi': due giovanissimi arrestati per tentato omicidio - il_dipendente : RT @sonoscettico: C’è chi difende la propaganda no-vax come libertà d’espressione. In molti non si rendono conto di quanto possa essere per… - TeleuniversoTV : Sezze – Aggredirono e mandarono un uomo in coma, arrestati due giovanissimi : -