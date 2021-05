Arianna Ugolini lascia Italia Viva | “Non ho condiviso la scelta di uscire dai tavoli di lavoro del centrosinistra”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 10 maggio 2021) ROMA – “La mia esperienza infinisce oggi. Non holadidaididel, la mia formazione e la mia identità politica affondano le radici proprio nei valori e nelle battaglie civili delin cui non ho mai smesso di riconoscermi”. Con queste parole, consigliera del Municipio XIII e responsabile scuola della segreteria romana di, annuncia l’uscita dal movimento fondato due anni fa da Matteo Renzi. “La mia adesione nel 2019 ad IV significava proseguire lungo quel percorso”, prosegue. “A oggi queste condizioni non ...