Architetti | è morto Helmut Jahn | archistar che ha cambiato il volto di Chicago**

(Di lunedì 10 maggio 2021) Washington, 10 mag. – (Adnkronos) – L’architetto tedesco naturalizzato statunitense, famoso progettista di edifici pubblici faraonici ad alta tecnologia che ha contribuito a cambiare ildi Chicago e che ha firmato progetti iconici di Monaco di Baviera, Filadelfia, Bruxelles, Berlino e Bangkok, èall’età di 81 anni vittima di un incidente stradale nello stato dell’Illinois. L’stava andando in bicicletta a Campton Hills, a un centinaio di km a ovest di Chicago, quando è stato ucciso: la polizia ha spiegato che è stato investito da due veicoli che andavano in direzioni opposte dopo che non si era fermato a un incrocio. Uno dei conducenti delle auto è uscito illeso mentre l’altro è rimasto ferito ma non in maniera grave., sulla scia del suo maestro ...

È morto a 81 anni per un incidente in bicicletta in Illinois Helmut Jahn, famoso architetto tedesco naturalizzato americano che ha creato vere e proprie icone urbane in diverse città del mondo.