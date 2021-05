Architetti | è morto Helmut Jahn | archistar che ha cambiato il volto di Chicago** 2

(Di lunedì 10 maggio 2021) (Adnkronos) – Nato a Norimberga il 4 gennaio 1940, dopo aver studiato alla Technische Hochschule di Monaco di Baviera,è emigrato negli Stati Uniti dove ha studiato con Ludwig Mies van der Rohe presso l’Illinois institute of technology. Nel 1967 si è unito allo studio di C. F. Murphy Associates con sede a Chicago di cui, sei anni più tardi, è divenuto partner e direttore di progetto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

'E' stato uno deglipiù inventivi e il suo impatto su Chicago non sarà mai dimenticato', il ricordo della sindaca della città Lori Lightfoot su Twitter. Helmut Jahn, architettoin ...L'archistar tedesco naturalizzato statunitense Helmut Jahn èin Illinois, vittima di un incidente stradale in bicicletta. Aveva 81 anni. Noto per le sue ... "E' stato uno deglipiù ...Helmut Jahn, famoso architetto tedesco naturalizzato statunitensse è morto in bici in Illinois: aveva progettato il Sony Center di Berlino.Fortunatamente nessun danno a persone, ma i cittadini chiedono interventi immediati da parte dell'amministrazione comunale ...