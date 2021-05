Apple al lavoro per realizzare la rivale della Nintendo Switch | i dettagli

Leggi su ck12

(Di lunedì 10 maggio 2021): la celebre azienda, madre dell’Iphone, sarebbe pronta a introdurre nel mercato una console videoludica. UnaConsole (Getty Images)In queste ore sarebbe emerso, un rapporto Wccftcech, che descrive come lastarebbe lavorando a una console di videogiochi portatile avente un’elaborazione grafica non indifferente. Questo rapporto cita un sitocomunità coreana Clien ed evidenza come la console sarà molto simile alla. L’azienda statunitense è alla ricerca, dunque, di un prodotto capace di catalizzare l’attenzione esclusivamente sui videogiocatori e che si collochi, sul mercato, in stretta contrapposizione...