Antonella Clerici prova a trattenere Anna Moroni: "Per 18 anni sempre insieme" (Foto) (Di lunedì 10 maggio 2021) Promessa mantenuta, Anna Moroni è a Milano e per tutta la settimana sarà con Antonella Clerici nello studio di E' sempre mezzogiorno. "Per 18 anni tutti i giorni siamo stati accanto uno all'altra, è stata come la mia mamma" la Clerici annuncia l'ingresso di Anna Moroni che le aveva promesso che dopo i vaccini sarebbe andata da lei per una settimana. La maestra in cucina fa il suo ingresso e l'emozione è forte per entrambe. "Lo studio è più bello dal vivo" commenta subito annina ma i complimenti sono tutti per lei che ha un look che la Clerici adora. Grigio e bianco ma con le sneakers ai piedi, una gonna deliziosa, è semplicemente perfetta.

